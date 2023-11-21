15-летний байкер сбил пешехода в Аргаяшском районе

Инцидент произошел в темное время суток, мужчина получил травмы

В Аргаяшском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием подростка, который выехал на автодорогу на мопеде и не справился с управлением, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на сообщение муниципальной полиции.

Инцидент произошел в вечернее время на 1-м километре автомобильной дороги Новая Соболева — Старая Соболева.

«Пятнадцатилетний водитель на мопеде, нарушив расположение транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил наезд на 59-летнего пешехода, который, по данным полиции, в нарушение ПДД шел вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта»,— говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.