15-летнего подростка разыскивают в микрорайоне Парковый в Челябинске

По предварительным данным, парня удерживают в лесу неизвестные

В Челябинске в микрорайоне Парковый разыскивают 15-летнего подростка. Как сообщают в паблике микрорайона в социальной сети «ВКонтакте», подростка якобы похитили и требуют выкуп в размере 85 тысяч рублей.

«Похищен парень 15-ти лет. Требуют выкуп 85 тысяч рублей. Парня удерживают в лесу, расположенном на улице Александра Шмакова, просим всех неравнодушных помочь в поиске. Ищем уже с 15:00»,— написали в паблике «Парковый Челябинск».

Отец подростка рассказал журналисту медиахолдинга «Первый областной», что он ушел гулять и не вернулся, а затем с его телефона поступило странное сообщение о том, что ему якобы подкинули наркотики и нужно перечислить на его карту 85 тысяч рублей.

«История странная. Мы с полицией на месте. Пока вопросов больше, чем ответов»,— сказал отец школьника.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что информация о возможном похищении подростка проверяется.

«По завершении мероприятий будет принято законное решение. Сведения также будут доведены до широкой общественности. Ситуация находится на контроле у руководства полиции»,— прокомментировали в ведомстве.

Обновлено в 20:57: парень найден, жив. С ним все в порядке. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

