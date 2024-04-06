15-летнего курьера мошенников задержали полицейские в Миассе

Школьник может быть причастен к нескольким эпизодам

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 82-летний миасец. Он рассказал, что отдал молодому человеку 20 тысяч рублей после того, как ему сообщили, что его родственник попал в ДТП. Правоохранители выяснили, что участником мошеннической схемы оказался 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские тщательно опросили потерпевшего, установили возможный маршрут передвижения курьера и вскоре задержали его. Деньги у пенсионера забрал 15-летний школьник, который ранее в поле зрения полицейских не попадал. Подросток рассказал, что откликнулся в интернете на объявление о работе, вскоре неизвестные предложили ему забирать деньги с определенных адресов. Большую часть средств школьник перевел на указанный счет, часть оставил себе в качестве заработка.

«Имеются основания полагать, что молодой человек может быть причастен к аналогичным эпизодам, сумма ущерба по которым составляет 100 и 300 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские призывают родителей разговаривать со своими детьми и разъяснять, что за участие в мошеннических схемах предусмотрена уголовная ответственность.