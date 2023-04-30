15 человек тушили крупный пожар в Магнитогорске

Неподалеку от строительного рынка вспыхнула поросль

Накануне вечером, 29 апреля, в Магнитогорске Челябинской области сотрудники МЧС тушили крупный пожар в районе улицы Вокзальной неподалеку от строительного рынка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ликвидации возгорания участвовали 15 человек.

«Сообщение поступило в 20:20. На месте работали 3 автоцистерны и 15 человек от Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. На площади 200 квадратных метров горели поросль и сухостой»,— сообщили в ведомстве.

Причины пожара выясняются, проводится проверка.

В тот же день трава горела в Брединском районе и в Челябинске на берегу реки Миасс, и в обоих случаях причиной ЧП стал отдых местных жителей с шашлыками. В отношении брединского нарушителя составили протокол, а челябинцы успели покинуть место происшествия до прибытия спасателей.