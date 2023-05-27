15 человек тушили крупный пожар под Челябинском

В Копейске загорелись камыш и заброшенный дом

Поздно вечером 26 мая в Копейске Челябинской области загорелся заброшенный деревянный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар тушили 15 спасателей. Пострадавших в результате ЧП нет.

Сообщение о пожаре на улице Екимова поступило в 22:43. Прибывшие спасатели обнаружили горение камыша, деревьев и заброшенного деревянного дома на площади 150 квадратных метров.

С возгоранием боролись 15 человек и пять единиц техники. Причины пожара выясняются.

По словам местных жителей, пламя было видно со всех концов города.