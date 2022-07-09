15 человек тушили горящий торговый павильон в Миассе

В результате пожара строение сильно пострадало

Минувшей ночью в Миассе загорелся торговый павильон на улице Степана Разина около магазина «Детский мир». Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Степана Разина, у „Детского мира“. Арбузный сезон начинается, похоже, избавляются от конкурентов...»— написал пользователь Егор Коровушкин в паблике «Инцидент Миасс».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что горел прилавок в одном из павильонов. Сообщение поступило в 02:32, полная ликвидация объявлена в 03:12.

«В результате пожара повреждена внутренняя отделка на площади 60 квадратных метров. Кроме того, пострадали торговые прилавки и мебель. Пострадавших нет. Причины происшествия на данный момент устанавливаются»,— рассказали в ведомстве.

На месте ЧП работали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.