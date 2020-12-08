14 южноуральцев осуждены за хищение восьми тысяч тонн нефти

Общий ущерб составил более 128 миллионов рублей.

В 2016 и 2017 году 14 южноуральцев осуществляли незамысловатую преступную схему: они делали незаконные врезки на нефтепроводах, чтобы похитить «чёрное золото». Кража нефти проводилась на магистралях «Уфа — Петропавловск», «Уфа — Омск» и «Нижневартовск — Курган — Куйбышев». За всё время деятельности преступники похитили более 8 тысяч тонн ценного ресурса на сумму более 128 миллионов рублей.

Чтобы установить причастность южноуральцев к хищению нефти, сотрудниками правоохранительных органов был проделан большой объём следственной работы: назначены и проведены более 10 экспертиз и допрошены более 50 свидетелей. Помимо Следственного комитета,в оперативном сопровождении уголовного дела принимали участие сотрудники региональных управлений ФСБ России и МВД России. Суд над злоумышленниками состоялся накануне.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 14 местных жителей, признанных виновными в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. „а, б“ ч. 4 ст. 158 и п. п. „а, б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу и кража"), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершённого преступления"), п. „б“ ч. 2 ст. 215.3 УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам")», — сообщили в Следственном комитете РФ по Челябинской области.

Приговором суда нефтепохитителям назначено наказание от 1 года 4 месяцев лишения свободы условно до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.