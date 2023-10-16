14-летнюю велосипедистку госпитализировали после ДТП с «Маздой» в Челябинской области

Девочка не спешилась, пересекая дорогу

В Озерске Челябинской области водитель автомобиля «Мазда» наехал на 14-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. В результате подростка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на проспекте Победы около дома № 46. Попавшая под колеса автомобиля 14-летняя девочка пересекала дорогу, не спешившись с велосипеда.

Подросток получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы № 71.

«По предварительным данным, в действиях девушки усматривается нарушение пункта 24.8 Правил дорожного движения Российской Федерации. Согласно положению, при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу необходимо спешиваться с велосипеда»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Златоусте под колеса трамвая попал 15-летний велосипедист. Подростка госпитализировали с серьезными травмами.