14-летняя девочка из Коркино получила 90% ожогов тела, когда мама готовила ужин

Женщина плеснула в кастрюлю бензин

В Коркино Челябинской области девочка-подросток получила 90% ожогов после того, как ее мать во время готовки плеснула в кастрюлю бензин. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Все произошла в частном доме, во время ужина. Женщина готовила на газовой плите и, перепутав бутылки, налила вместо воды топливо. Пламя моментально вспыхнуло и охватило дом. При эвакуации девочка получила сильные ожоги, пострадала и мать. На помощь им пришли случайные прохожие, они вызвали МЧС и отвезли подростка в больницу.

Спасатели потушили пожар на 36 квадратных метров.

Маму девочки также доставили в больницу.

