14-летнего подростка разыскивают в Челябинске

Мальчик не дошел до дома после школы

В Челябинске разыскивают 14-летнего подростка, который 18 апреля ушел из школы и не дошел до дома. Ориентировку опубликовали в паблике «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Заякин ушел из школы № 137, расположенной по Свердловскому проспекту, 24, но дома так и не появился.

Приметы подростка: рост 168 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлые, короткие.

Был одет в черную толстовку с капюшоном, черные джинсы. С собой была черно-красная спортивная сумка.

Все, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, могут обратиться по телефонам координатора поисков и инфоргов: 8 (908) 584-84-21, 8 (909) 073-90-57, 8 (982) 343-79-93. Также можно позвонить в полицию по телефону 02.