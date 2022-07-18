14-летнего подростка разыскивают больше суток в Челябинске

Мальчик ушел из дома днем 16 июля

В Челябинске больше суток разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома в минувшую субботу, 16 июля, и не вернулся. Ориентировку разместил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС».

Максим Дмитриев ушел из дома, расположенного по улице Красной, 80, около часа дня 16 июля и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, короткая стрижка, русые волосы, серые глаза.

Был одет в кофту темно-синего цвета с серой полоской посередине и серыми полосками по бокам на рукавах, джинсы синего цвета, черные кроссовки с белой подошвой. Может быть одет в зеленую футболку.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, могут обратиться по телефонам: 8 (982) 343-79-93, Александр, 8 (995) 768-56-61, Дмитрий, или в любой отдел полиции.