14 человек попали под поезд в Челябинской области в 2024 году

Десять случаев закончились летальным исходом

В 2024 году на железной дороге в Челябинской области произошло 14 несчастных случаев, из них десять — со смертельным исходом. Основная причина происшествий — несоблюдение правил безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Всего на Южно-Уральской магистрали в 2024 году в результате наезда подвижного состава и поражения электротоком травмировано 38 человек (из них 27 человек — смертельно). Несчастные случаи произошли в Челябинской, Оренбургской, Курганской, Самарской областях и в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

Для сравнения, в 2023 году на объектах ЮУЖД получили травмы 52 человека, из них 44 — погибли (в том числе на территории Челябинской области — 24 и 20 соответственно).

«Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев — нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход ж/д путей в неустановленных местах», — говорят на дороге.

Как отмечают железнодорожники, особую тревогу вызывают несчастные случаи с несовершеннолетними. Так, в Оренбургской области в 2024 году пострадали двое подростков, еще один — 19 января 2025 года на станции Медногорск: 17-летний подросток забрался на крышу вагона и получил разряд электротока 27 500 вольт — в 125 раз больше напряжения в бытовой розетке.

Для предотвращения несчастных случаев ЮУЖД ведет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности. Места несанкционированных переходов через пути взяты под контроль, в том числе транспортной полицией.

Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности, и здесь нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.