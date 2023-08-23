13-летнюю девочку госпитализировали после наезда мотоциклиста в Челябинской области

У ребенка многочисленные травмы

Накануне, 22 августа, в Нагайбакском районе Челябинской области мотоциклист сбил 13-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован с многочисленными травмами. Об этом сообщает газета «Всходы».

Известно, что в вечернее время группа подростков направлялась в поселок Северный из поселка Куликовского. В какой-то момент на одну из девочек наехал мотоциклист.

Как сообщили изданию родственники пострадавшей, у девочки перелом ноги, сотрясение мозга, травмы рта и ребер. Ребенок доставлен в больницу Магнитогорска, ему оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.