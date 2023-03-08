13-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Челябинске

Ребенка увезли в больницу на скорой

Сегодня днем, 8 марта, в Тракторозаводском районе Челябинска в результате столкновения двух иномарок пострадала 9-летняя девочка, ее отвезли в больницу. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 11:10 на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки. Столкнулись автомобили «Киа Церато», за рулем которого находился 56-летний мужчина, и «Киа Рио», которым управляла 35-летняя женщина.

«В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля „Киа Рио“, бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что ребенку назначили амбулаторное лечение.