13-летняя девочка пострадала при столкновении двух автомобилей в Челябинске

Ее увезли в больницу

Сегодня, 28 сентября, в Тракторозаводском районе Челябинска на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате пострадала 13-летняя пассажирка одной из машин, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около дома № 22 по улице Марченко в районе «Птичьего рынка» в 8:55. Участниками аварии стали 39-летний водитель «Мерседеса» и 21-летний водитель «Лады»: автомобилисты ехали с разных сторон и не поделили дорогу на перекрестке.

В результате травмы получила 13-летняя пассажирка «Мерседеса». Девочку доставили в больницу. Все обстоятельства выясняются.

Минувшей ночью в Златоусте произошло смертельное ДТП. Водитель-бесправник не справился с управлением на перекрестке и врезался в бетонное ограждение. Он погиб на месте ДТП.