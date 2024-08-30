13-летний подросток погиб после ДТП с заносом прицепа на мокрой трассе под Каслями

Мальчик скончался в карете скорой

В Каслинском районе устанавливаются обстоятельства смертельной аварии с участием большегруза. Жертвой ДТП стал ребенок.

Инцидент произошел в пятницу, 30 августа, днем на 7-м километре автодороги Касли — Верхний Уфалей, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Sitrak с полуприцепом, в условиях дождя на изгибе дороги вправо допустил занос прицепа и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Lifan Х60 с прицепом. В результате столкновения легковушка опрокинулась.

«От полученных травм пассажир легкового автомобиля, 13-летний подросток, скончался при транспортировке в медицинское учреждение, 41-летняя женщина-водитель госпитализирована», — рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.