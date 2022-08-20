12-летнюю девочку разыскивают под Челябинском

Ребенок ушел из дома 19 августа

В Челябинской области разыскивают 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 19 августа и не вернулась. Ориентировку в социальных сетях распространил поисковый отряд «Легион-СПАС».

Накануне Фомина Александра ушла из дома, расположенного в поселке Западный Сосновского района по улице Лазурной, 1. Домой девочка не вернулась.

Была одета в черную кофту, черные брюки, белую водолазку и черные кроссовки с белой подошвой.

Все, кто имеет информацию о местонахождении Александры, могут сообщить ее по телефонам: 8 (995) 768-56-61 Дмитрий, 8 (909) 073-90-57 Юлия и 8 (982) 343-79-93 Александр. Также можно позвонить в полицию по номеру 02.