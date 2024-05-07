12 человек эвакуировались из горящего общежития в Челябинске

Пострадавших нет

Минувшей ночью, 7 мая, в Челябинске на улице Косарева произошел пожар в общежитии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, загорелись вещи на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже. Из подъезда эвакуировались 12 человек, никто не пострадал.

«Огнеборцам пришлось вскрывать железную дверь в общий карман восьмого этажа. В одной из квартир горел общий балкон, захламленный вещами», — уточнили в ведомстве.

Для ликвидации возгорания пожарные использовали в том числе автолестницу. Причины пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.