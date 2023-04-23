12 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Челябинске

Возгорание произошло в одной из квартир

В Челябинске на шоссе Металлургов произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение спасателям поступило в 20:55 21 апреля. Уже через три минуты пожарные были на месте. Они обнаружили горение газовой плиты и мебели на площади 5 квадратных метров в одной из квартир. Перед тем, как приступить к ликвидации возгорания, пожарные эвакуировали из подъезда 12 человек, в том числе шестерых детей. В 21:04 пожар был потушен.

На место выезжали две автоцистерны и автолестница. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются.