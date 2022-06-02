В области возбудили 11 уголовных дел за незаконную рыбалку на челябинских озерах

В региональном Госрыбнадзоре озвучили итоги майских рейдов

В Челябинской области на рыбаков-браконьеров возбудили 11 уголовных дел за месяц. В мае, в период нереста рыбы, проходит ежегодная акция — экологи, инспекторы, пограничники, активисты и представители Минсельхоза выходят на рейды и проверяют орудия лова на водоемах региона. В областном Госрыбнадзоре рассказали об итогах акции.

Более 500 кг незаконного улова изъяли и выпустили в воду сотрудники отдела госконтроля Рыбохраны в ходе рейдов. В ходе 83 патрулирований по водоемам Челябинской области, выявлено 54 нарушения правил рыболовства.

«Только из акватории Шершневского водохранилища изъято более 50 сетей, в мероприятиях задействовано более 50 человек, и 10 моторных лодок. На озере Шелюгино изъято 14 орудий лова. На озере Смолино изъято 7 раколовок и килограмм раков. Южноуральское водохранилище атаковали жители села Кичигино. Только за один день задержано три сельчанина, которые в нерестовый период сетями добывали рыбу, а добыли уголовное преследование», — поясняет начальник отдела Владимир Борисов.

В глухой тайге, окружившей Нижнеуфалейское водохранилище, патрульная группа всю ночь наблюдала за браконьерами, которые забрасывали и снимали сети. Утром, когда нарушители решили сворачивать свой лагерь, их задержали. Один из нарушителей уже привлекался за браконьерство, теперь его ждет уголовная ответственность.