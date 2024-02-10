11 мигрантов привлекли к ответственности в Челябинске и Магнитогорске

Иностранцы нарушили правила пребывания в России

Полицейские Челябинска и Магнитогорска вместе с коллегами из управления Росгвардии провели рейд в местах проживания иностранцев с целью выявления нарушений. В результате к ответственности привлекли 11 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одного из нарушителей в ближайшее время принудительно депортируют из России.

Всего с начала 2024 года в Челябинской области пресекли почти 1,5 тысячи миграционных нарушений, возбуждено 174 уголовных дела по выявленным преступлениям, в том числе 167 дел за фиктивную постановку иностранцев на учет. Въезд в Россию закрыт 218 мигрантам. В отношении 180 жителей стран СНГ приняты решения о выдворении на родину. Семь человек депортированы.