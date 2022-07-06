11-месячный ребенок оказался запертым в автомобиле в Челябинске

Родители вызвали спасателей

В Челябинске родители 11-месячного ребенка на несколько минут вышли из машины и оставили малыша одного в салоне. Вернувшись, открыть дверь они не смогли, так как ключи остались в автомобиле. На помощь челябинцам пришли спасатели, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

ЧП произошло на улице Кудрявцева. Прибывшим на место сотрудникам Челябинской городской службы спасения родители малыша рассказали, что вышли из машины по делам буквально на несколько минут, а когда вернулись, двери оказались заблокированы.

«Двери открыли при помощи специального инструмента. Ребенок вел себя спокойно. К счастью, операция заняла не более десяти минут»,— рассказали в ведомстве.

Родители малыша поблагодарили спасателей, а сотрудники управления в очередной раз напомнили горожанам о том, что нельзя оставлять ребенка одного в автомобиле даже на короткое время.

Ранее полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль, принадлежащий 36-летней копейчанке. В салоне оказался пятилетний мальчик. Женщина сразу же обратилась в полицию, и спустя полчаса угонщика задержали, а ребенка передали матери.