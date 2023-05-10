11 мая в некоторых районах Челябинской области сохранится риск чрезвычайной пожарной опасности

Жителей региона вновь призывают к осторожному обращению с огнем

Завтра, 11 мая, в большей части районов Челябинской области сохранится статус высокой пожарной опасности (IV класс). В некоторых муниципалитетах — чрезвычайной пожарной опасности (V класс). Об этом со ссылкой на местный Гидрометцентр сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Напомним, ранее в Миассе возбудили уголовные дела о поджоге после пожаров 3 и 4 мая в лесах, расположенных в городской черте и в Ильменском заповеднике.

В Магнитогорске на пожарах в садах погибли три человека. Причиной возгораний стало нарушение правил монтажа и эксплуатации оборудования.