11 детей погибли в ДТП в Челябинской области с начала 2023 года

Более 360 юных южноуральцев получили травмы

В Челябинской области с начала 2023 года произошло 338 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. 361 ребенок получил травмы, 11 детей скончались. В целях недопущения новых трагедий на этой неделе в южноуральских школах проведут уроки безопасности. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В рамках мероприятия «Неделя безопасности» с 18 по 22 сентября сотрудники ГИБДД проведут в школах мероприятия, в ходе которых напомнят о безопасном маршруте от дома до школы и обратно, а также о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Около зданий школ пройдут профилактические акции, в рамках которых родителям школьников напомнят о том, как важно использовать ремень безопасности и «детское кресло» в автомобиле.