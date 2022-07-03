11 человек тушили пожар в квартире пятиэтажки в Кыштыме

Огонь значительно повредил помещение

В Кыштыме Челябинской области в одной из квартир пятиэтажного дома произошел пожар. На месте работали 11 спасателей, в результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на втором этаже дома № 15 по Соймановскому проспекту. Сообщение о пожаре поступило в 17:25, спустя пять минут спасатели были уже на месте. Несмотря на оперативность пожарных, в результате пострадали пол, стены, потолок квартиры, а также вещи и бытовая техника на площади 20 квадратных метров.

«Пострадавших среди людей нет. На месте работали две автоцистерны, одна автолестница и 11 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

Причина возникновения пожара выясняется.