11 человек пожаловались на самочувствие после обеда в отеле в Миассе

Проводится доследственная проверка

В SPA-отеле «Фонград» в Миассе 11 человек пожаловались на тошноту и рвоту после обеда. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«Постояльцы обратились к медикам с жалобами на тошноту, рвоту и повышенную температуру. Восемь заболевших — дети в возрасте от года до 14 лет», — рассказали в ведомстве.

Организована доследственная проверка о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). Все обратившиеся не нуждались в госпитализации, проходят абмулаторное лечение.