10-летний мальчик оказался на трассе без куртки в 20-градусный мороз в Челябинской области

Доставить ребенка домой помогли неравнодушный автолюбитель и полицейские

В Сосновском районе Челябинской области на трассе Челябинск — Харлуши автомобилист обнаружил шедшего вдоль дороги мальчика без куртки и шапки. Он посадил ребенка к себе в машину, а затем передал полицейским. Выяснив все обстоятельства, последние отвезли мальчика домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в 20-градусный мороз. Автолюбитель обратился к дежурившим на трассе сотрудникам ГИБДД и рассказал, что увидел ребенка на трассе без верхней одежды и решил помочь ему. Правоохранители пересадили мальчика в свою машину, отвезли его в отдел полиции и там выяснили, что ребенок живет в расположенном неподалеку садовом товариществе в благополучной семье. На улице без верхней одежды в мороз он оказался потому, что хотел проследовать за своей бабушкой, которая пошла в магазин, но потерялся.

Сотрудники Госавтоинспекции напоили ребенка чаем, обогрели, пригласили медика для его осмотра, а затем, после выяснения всех обстоятельств, отправили домой. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.