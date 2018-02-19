/ Тело 21-летней девушки обнаружили у высотки в Челябинской области

У погибшей травмы, характерные для падения с высоты.

Трагический инцидент произошел сегодня, 19 февраля, в Магнитогорске. На место выезжали сотрудники экстренных служб. Труп обнаружили у дома, где погибшая жила в последнее время. По информации очевидцев, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ЧП. В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям.



Выезжали на место по факту падения с высоты, проводим проверку. — подтвердили информацию сайту «Первый областной» в следственном отделе Магнитогорска.

По предварительной информации, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Как сообщают магнитогорцы, знакомые с ситуацией, незадолго до трагедии погибшая могла поссориться со своей матерью.

