На фотовыставке в Челябинске зрители увидят, как менялся Южный Урал

Мы покажем снимки главных моментов из жизни региона

В Челябинске готовится к открытию фотовыставка «Призма 15/90» об области и ее жителях. Зрители увидят, как менялся регион, какие события здесь происходили. А кто-то увидит на снимках себя. Ведь речь идет о репортажных фотографиях главных событий из жизни региона в объективе сотрудников ИА «Первое областное».



Экспозиция получила свое название не просто так. Призма — это многогранник, который преломляет свет. В новостях и репортажах такой призмой служит журналист — он передает все, что происходит вокруг, через собственное восприятие, эмоции, опыт.

Представленные фотографии — это взгляд фотографов через призму их понимания и настроения. В этих снимках они передают любовь к Южному Уралу, его мощь и разнообразие, уважение к людям, восхищение перед трудом человека.

В этом году Челябинская область празднует 90-летие. Мы отмечаем 15-летие сайта и день рождения информагентства «Первое областное». Здесь мы показываем огромную работу, которую в разные годы проделали десятки людей в нашем медиахолдинге. Мы все это делали и делаем с любовью к своему краю. Пусть эта выставка станет признанием в любви к Челябинской области, нашим подарком к ее юбилею.

Выставка откроется 13 сентября в историческом парке «Россия — моя история». Каждый день до того, как она примет первых зрителей, мы будем делиться с вами секретами наших фотографов при съемках того или иного объекта и показывать наше закулисье. Следите за новостями на сайте 1obl.ru в рубрике «Призма 15/90».