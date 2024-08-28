Как сделать красивые снимки в последние дни лета

Рассказывают фотографы ИА «Первое областное»

Это лето в Челябинске получилось коротким — горожанам буквально приходилось урывать у погоды солнечные деньки, отпрашиваясь с работы с аргументами «Очень надо». Но вряд ли это удалось сделать всем. Поэтому фотографы ИА «Первое областное» рассказали о том, как сделать впечатляющие снимки в конце августа и даже в начале сентября.



В конце лета еще можно поймать активное солнце и сделать якобы летние снимки. Главное для этого — быть легко одетым. А дальше уже выбирать места, которые максимально похожи на те, которые мы видим в жаркие месяцы. Например, можно сделать фотографии в парке на фоне зелени или на фоне водоема, кормя при этом уток. Или найти шезлонг у открытого бассейна.

«Съемку лучше проводить или вечером, или утром. Тогда возникнет эффект театрального освещения. В полдень солнце стоит высоко, тени короткие, снимок получается плоским и невыразительным — на фото нет объема. Объем придается за счет света и тени», — объяснил фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов.

Его коллега Дмитрий Сопильняк добавил, что можно устроить фотосессию с главными атрибутами конца лета — начала осени. Речь идет о фруктах и овощах, с которыми можно устроить фотосессию, повторив, к примеру, известные художественные произведения или придумав свои.