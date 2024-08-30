Фотограф о выставке в Челябинске: «Мы готовимся к чему‑то грандиозному»

До открытия «Призмы 15/90» осталось две недели

В Челябинске совсем скоро откроется фотовыставка, посвященная жизни Южного Урала. На ней зрители увидят самые яркие события и, может, даже найдут себя на снимках. Авторы работ вовсю занимаются экспозицией, но нам удалось их поймать и спросить, что они чувствуют во время подготовки.

«Не покидает ощущение подготовки к чему-то грандиозному. Спираль напряжения закручивается все сильнее. Ощущение, что это будет „Ух!“. Здесь задействованы силы не только фотографов, но и всей редакции. Весь коллектив принимает участие в подготовке к выставке. Все это очень захватывает», — признался фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов.

Фотокорреспондент Дмитрий Сопильняк пересмотрел весь свой архив за время работы в медиахолдинге.

«Для меня это очень ответственное событие. Я поднял свой архив за все время, что я здесь работаю, и нашел интересные, на мой взгляд, снимки. Это не только истории моего творчества, но и история области, события, которые происходили за это время. К выставке отобрал самые интересные фотографии», — сказал Дмитрий.

В «Большой студии» фотографы поделились секретами, как им удалось сделать впечатляющие снимки. Смотрите выпуск здесь.