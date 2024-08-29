Где в Челябинске можно узнать о профессии журналиста

Сотрудники ИА «Первое областное» ответят на самые животрепещущие вопросы

Кинематографисты создали весьма определенный образ журналиста — это человек с блокнотом и ручкой под мышкой. При этом в одной руке он держит бутерброд, а в другой — диктофон. Он вхож в политические круги, может днем на приеме поддержать светскую беседу, а вечером подружиться с патологоанатомом. Обычно не имеющая лимита телефонная книжка в этом случае трещит по швам, не вмещая количество всех коллег, сотрудников пресс-служб, героев, представителей ведомств — и дальше можно смело перечислять все виды профессий.

На выставке «Призма 15/90» вы узнаете, действительно ли именно так ведут себя журналисты. Сотрудники ИА «Первое областное» расскажут, из чего состоит день журналиста, развеют мифы и расскажут, что нужно для того, чтобы стать корреспондентом.

Выставка откроется 13 сентября в историческом парке «Россия — моя история».