Челябинские фотографы рассказали, как сделать красивые снимки детей

Главное — поймать их в динамике

Снимать детей — самое благодарное занятие. Ведь их эмоции меняются со скоростью света, на которые надо только успевать реагировать человеку с камерой. В честь празднования Дня знаний наш фотокорреспондент рассказал, как поймать интересный кадр с ребенком.

«Дети очень подвижные, их надо всегда снимать в динамике. Например, во время каких-нибудь игр, когда они заняты, когда они общаются между собой или во время действа, которое им нравится. Тогда они раскрываются. Детей нельзя поставить по стойке смирно и снять на фоне какого-то дерева», — отметил Олег Каргаполов.

Он уточнил, что можно поймать кадр, когда малыш бежит и хохочет. Или во время просмотра интересного спектакля, или с животными. Или с родителями — когда отец подкидывает ребенка вверх.

Этого же мнения придерживается фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк.

«Нужно снимать живые, настоящие эмоции детей. Для этого им нужно задать игру, в рамках которой фотограф получит нужный для себя результат», — отметил фотокор.

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