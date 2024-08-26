Челябинские фотографы поделятся секретами работы на выставке

Посетители узнают, как красиво получиться на снимке и собрать десятки лайков

Частенько бывает такое, что при поездке в другие города хочется фотографироваться рядом с красивыми зданиями и фонтанами, монументами. Чаще всего такие снимки больше похожи на отчет: «Я здесь был(а)». Как же сделать так, чтобы действительно понравиться себе на фото? Другими лайфхаками фотографы ИА «Первое областное» поделятся на выставке «Призма 15/90».



Речь идет о фотографировании человека на фоне объекта, который превышает его в несколько раз.

«Очень важно помнить поговорку „Большое видится на расстоянии“. Самая распространенная ошибка — подходить вплотную к зданию, фонтану. Или обниматься с памятником. Тогда человек получится маленьким в соотношении с пропорцией объекта. Поэтому желательно отойти от объекта на расстояние, при котором можно сделать хороший портрет человека. А за ним чуть сбоку оставить объект, на фоне которого хочется сделать фото», — рассказал фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов.

А чтобы изображение было в фокусе, диафрагму объектива нужно прикрыть до значения 8-11. Тогда будет достаточная глубина резкости на снимке и изображение получится объемным и резким. В то же время на переднем плане будет хорошо выделяться человек, а на заднем — читаться объект на фоне.

Этот совет актуален не только для тех, кто делает снимки фотокамерой. В смартфонах можно вручную выстроить аналогичные настройки.

Другие секреты фотографии наши фотокорреспонденты раскроют на выставке «Призма 15/90».