Депутаты Заксобрания Южного Урала вступились за районные газеты

Депутаты Заксобрания выяснят у федерального министерства, получат ли печатные СМИ традиционные субсидии

Журналисты Челябинской области обратились за помощью к региональному парламенту: в адрес ЗСО пришло письмо от ассоциации городских и районных газет «Пресса». Как выяснилось, печатные СМИ остались без традиционных субсидий из федерального бюджета.



19 февраля о ситуации с печатными СМИ рассказал коллегам председатель комитета по информационной политике Законодательного собрания Южного Урала Олег Гербер. Как выяснилось, городские и районные газеты в течение многих лет получали из федерального бюджета субсидии на реализацию социально значимых проектов от агентства по делам печати и массовых коммуникаций «Роспечать». Однако в ноябре 2020 года агентство было ликвидировано. В итоге накануне 2021 года газеты остались без финансовой помощи.

«В 2020 году субсидии „Роспечати“ получили более 700 региональных СМИ из 72 субъектов федерации и около ста федеральных изданий. В том числе — 30 редакций газет из Челябинской области, которые рассчитывали в общей сложности на 30 миллионов рублей. Для районных редакций это сумма немаленькая, деньги им крайне необходимы», — описал ситуацию для членов комитета Олег Гербер.

По словам председателя, без федеральной субсидии уже в июне-июле может встать вопрос о существовании трех десятков городских и районных газет в Челябинской области. Их финансовое положение никогда не было шикарным, а прошедшая в прошлом году пандемия коронавируса еще более усугубила ситуацию.

«Или мы выясним положение дел с федеральной субсидией сейчас, или через несколько месяцев начнем лихорадочно искать деньги на поддержку наших СМИ», — объяснил Гербер.

Правопреемником «Роспечати» сегодня является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Депутаты приняли решение направить туда письмо с просьбой разъяснить ситуацию: стоит ли редакциям рассчитывать на господдержку, изменится ли порядок подачи заявок на получение субсидии. По получении ответа депутаты обсудят вопрос: к чему готовиться медиасфере Челябинской области.