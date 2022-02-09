ЗСО Челябинской области стало самым открытым в рейтинге парламентов УрФО

Эксперты проанализировали работу сайтов и доступность информации

Южноуральские парламентарии признаны самыми открытыми для населения среди депутатов УрФО. Работу представительных органов власти в 2021 году исследовали эксперты при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного института социальных исследований. Председатель ЗСО Челябинской области Александр Лазарев прокомментировал итоги анализа и отметил степень доверия населения к власти, сообщает пресс-служба регионального депутатского корпуса.

В составлении рейтинга рассматривались сайты региональных парламентов. В числе критериев оценивалась доступность информации о ходе и итогах пленарных заседаний, заседаний комитетов и комиссий представительных органов власти субъектов.

Эксперты института социальных исследований отметили наличие на сайте Законодательного собрания Челябинской области прямой трансляции пленарных заседаний, доступность архива видеозаписи пленарных заседаний, публикацию поименных результатов голосования депутатов по вопросам повестки и предварительную публикацию проекта повестки пленарного заседания.

«Открытость определяет степень доверия населения к власти. Подобные исследования дают возможность оценить свои сильные стороны и те направления, над которыми еще необходимо работать. Будем и дальше совершенствовать сайт Законодательного собрания области», — прокомментировал председатель областного Заксобрания Александр Лазарев.