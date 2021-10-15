ЗСО Челябинской области пополнилось единороссом и либерал-демократом

Виталий Пашин и Дмитрий Мельников получили вакантные мандаты в региональном избиркоме

15 октября избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала в качестве депутатов Законодательного собрания региона Виталия Пашина и Дмитрия Мельникова, сообщает пресс-служба избиркома. Таким образом, в ЗСО осталась незаполненной одна вакансия.



Как сообщало Первое областное информагентство, в результате выборов в Госдуму 17—19 сентября 2021 года депутатами федерального уровня стали два члена Заксобрания Челябинской области — единороссы Владимир Павлов и Олег Голиков. Образовавшуюся после ухода Павлова вакансию предстоит закрыть в ходе довыборов в Троицком избирательном округе, по версии председателя облизбиркома Сергея Обертаса, — в Единый день голосования в сентябре 2022 года. Голиков же в ЗСО прошел по партийным спискам, поэтому фракция ЕР уже подобрала ему замену — директора треста «Магнитострой» Дмитрия Мельникова.

Что касается лидера реготделения ЛДПР и уже бывшего депутата Госдумы Виталия Пашина, то он федеральные выборы проиграл. Свой мандат руководителю уступила член фракции ЛДПР в Заксобрании Оксана Астапенкова. Сама она займется работой с членами партии — депутатами муниципального уровня.