ЗСО Челябинской области подготовило поправки в ФЗ о местном самоуправлении

Предложенные челябинскими депутатами замечания позволят устранить ряд юридических нестыковок в новом законе о полномочиях муниципалитетов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении разработанные поправки в федеральный закон о принципах местного самоуправления. Изменения, предлагаемые парламентом региона, уточняют новые полномочия муниципалитетов после старта реформы в 2023 году, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Поправки приняты большинством голосов при трех воздержавшихся депутатах. Во время работы над поправками, по словам председателя ЗСО Александра Лазарева, разгорелись жаркие дискуссии. Но на пленарном заседании вопросов у депутатов не возникло.

Большинство поправок устраняют противоречия в формулировках. Так, в черновом варианте ФЗ одновременно говорится о том, что местной администрацией глава руководит на принципах единоначалия, и одновременно о том, что администрация — коллегиальный орган. Последнее утверждение в Заксобрании предлагают убрать из текста законопроекта. Кроме того, парламентарии предлагают установить единый подход к ответственности за возможный конфликт интересов для Госдумы, региональных законодательных органов и местных собраний депутатов. Органы местного самоуправления, по версии ЗСО Челябинской области, должны получить дополнительные четко прописанные полномочия по обеспечению жизнедеятельности населения. На сегодня эти полномочия «размыты» между муниципалитетом и регионом, из-за чего зачастую на местах на ЧП реагируют с опозданием.

Напомним, одно из главных нововведений, предусмотренных реформой местного самоуправления, — введение одноуровневой системы МСУ, что означает ликвидацию администраций и представительных органов на уровне поселков и сел и создание муниципальных округов с одним главой на всю территорию. Областные парламентарии озаботились тем, что в федеральном законопроекте не предусмотрена преемственность границ старых и новых муниципалитетов. А если такую преемственность не прописать в законе заранее, то после 1 января 2023 года придется тратить деньги и время на установление новых границ между муниципалитетами.

Наконец, в ЗСО предлагают не назначать выборы в тех территориях, где срок полномочий местных депутатов истекает в 2022 году. Вместо этого срок полномочий можно продлить региональным законом, но не более чем на один год.