Молодой человек вызвал на дом девушку легкого поведения и перевел половину от стоимости заказа (три тысячи рублей) на номер чужой банковской карты. Перед выездом девушка попросила по телефону перевести ей еще 4,5 тысячи рублей, объяснив, что это страховка. А когда наш земляк отказался, девушка отдала трубку напарнику, и тот заставил челябинца сделать второй перевод. Но на вызов так никто и не приехал.
Пострадавший и неудовлетворенный мужчина обратился пошел в полицию. Теперь мошенников ищут силовики.
«Не совершайте компрометирующих действий в сети: не отправляйте посторонним людям приватные фото или видеоматериалы через мессенджеры и соцсети, не ведите переписку с незнакомцами на личные темы. За образом приятного виртуального собеседника могут скрываться вымогатели и мошенники, у которых одна цель: заполучить ваши деньги», — напоминают в полиции.
Получив в свои руки чьи-то личные видео или фото, злоумышленники угрожают разослать их родственникам и друзьям жертвы. Если жертва, конечно, не согласится заплатить деньги.