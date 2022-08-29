Жителя Челябинской области обокрали на сайте для взрослых

Мужчина оплатил выезд девушки на дом, но остался ни с чем

Житель Верхнеуральского района сделал заказа на сайте для взрослых и потерял более семи тысяч рублей, сообщает 29 августа пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек вызвал на дом девушку легкого поведения и перевел половину от стоимости заказа (три тысячи рублей) на номер чужой банковской карты. Перед выездом девушка попросила по телефону перевести ей еще 4,5 тысячи рублей, объяснив, что это страховка. А когда наш земляк отказался, девушка отдала трубку напарнику, и тот заставил челябинца сделать второй перевод. Но на вызов так никто и не приехал.

Пострадавший и неудовлетворенный мужчина обратился пошел в полицию. Теперь мошенников ищут силовики.

«Не совершайте компрометирующих действий в сети: не отправляйте посторонним людям приватные фото или видеоматериалы через мессенджеры и соцсети, не ведите переписку с незнакомцами на личные темы. За образом приятного виртуального собеседника могут скрываться вымогатели и мошенники, у которых одна цель: заполучить ваши деньги»,

— напоминают в полиции.

Получив в свои руки чьи-то личные видео или фото, злоумышленники угрожают разослать их родственникам и друзьям жертвы. Если жертва, конечно, не согласится заплатить деньги.