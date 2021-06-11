Жители Златоуста пожаловались мэру на выбросы металлургического завода

Глава города разобрал проблему на встрече с топ‑менеджером ООО «ЗМЗ»

В администрации Златоуста прошла рабочая встреча мэра Максима Пекарского с заместителем генерального директора металлургического завода Эдуардом Панковым, сообщает пресс-служба мэрии. Топ-менеджер предприятия дал объяснения по поводу выбросов в атмосферу и затянувшихся экологических мероприятий.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, встреча была организована именно мэрией: глава города получает большое количество жалоб на выбросы ЗМЗ от жителей в районе расположения предприятия — Чапаевского поселка, Закаменки. Панков объяснил, что модернизация завода затянулась из-за изменений в законодательстве и пандемии коронавируса. Однако работы все-таки продолжаются.

«На предприятии продолжается работа по техническому перевооружению существующих систем и строительству современной системы очистки газопылевой смеси. Завершены инженерные и геодезические испытания, проведены обследования зданий и сооружений, закуплено оборудование на сумму порядка 150 миллионов рублей. Сейчас ведутся работы по укреплению зданий и сооружений, подготавливается строительная площадка для самой системы газоочистки. Мы стремимся к тому, чтобы наш проект соответствовал европейским стандартам, если говорить языком цифр — это 10 мг на 1 м3 на трубе. Сейчас у нас, конечно, идут превышения в этом плане. Надеюсь, в 2023 году достигнем заданной цели», — цитирует пресс-служба мэрии замдиректора ЗМЗ.

Проект новой системы газоочистки проходит экологическую экспертизу, в сентябре 2021 года завод планирует подать документы в главгосэкспертизу. На 2022 год запланированы строительно-монтажные работы, на 2023-й — пусконаладка газоочистки.

Максим Пекарский уточнил, что экологическая модернизация на ЗМЗ стоит на контроле не только у города: за ходом мероприятий следит областное министерство экологии и губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в 2020-м — начале 2021 года правительство Челябинской области заключило ряд соглашений с ведущими промышленными предприятиями региона об улучшении экологической обстановки и выполнении регионального экостандарта. Экостандарт предусматривает даже более жесткие требования к экологической безопасности, чем федеральное законодательство. Однако предприятия, подписавшие соглашения, обязуются ему соответствовать.