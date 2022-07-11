Жители Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

Ранее такое послабление распространялось только на живущих в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Президент РФ Владимир Путин расширил действие указа о категориях лиц, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке на всех жителей Украины. Текст соответствующего документа опубликован на портале правовой информации.



«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — гласит текст указа.

Напомним, упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей донбасских республик действует с апреля 2019 года, в 2020 году процедура для донбасцев еще более упростилась. В результате, по данным федеральных СМИ, к февралю 2022 года в ДНР и ЛНР проживало не менее 200 тысяч граждан РФ.

В ходе специальной военной операции действие закона было распространено на жителей Херсонской и Запорожской областей, где запущены процессы интеграции в РФ. Теперь соответствующее право получили все жители Украины, как подчеркивается в президентском указе — в гуманитарных целях.