Жители Саткинского района одобрили преобразование муниципалитета в округ

Инициативу приняли на публичных слушаниях

Саткинский район сделал шаг к преобразованию своей территории в Саткинский муниципальный округ. Как написал в своем телеграм-канале глава района Александр Глазков, сегодня, 4 октября, прошли публичные слушания по этому вопросу. Участники слушаний выразили согласие с будущими изменениями, но еще предстоит провести аналогичные процедуры во всех поселениях, в том числе и в районном центре.

«Отмечу, что в слушаниях приняли участие все желающие жители Саткинского района: депутаты, руководитель общественной палаты, ветераны, сотрудники бюджетных учреждений, предприниматели, сотрудники предприятий, представители общественных организаций, спортсмены, работники образовательных и культурных учреждений — всего 72 человека», — отметил глава района.





Теперь публичные слушания по преобразованию района в округ должны пройти в Сатке, Бакале, Бердяуше, Сулее, Межевом, Айлино и в Романовке. Идея об изменении структуры местной власти была ранее поддержана в Нязепетровском и Пластовском районах, о чем в середине сентября сообщил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона выразил поддержку в этом начинании: появится экономия бюджетных средств, которые тратятся на административные расходы, улучшится система муниципального управления. Все это призвано повысить качество жизни населения. Впервые такой эксперимент провели в Коркино, где три населенных пункта объединили в один округ и ликвидировали поселковые администрации, сделав одноуровневую систему управления.