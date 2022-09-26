Жители Донбасса, Запорожья и Херсона проголосовали в Магнитогорске Таким образом возможность участвовать в референдумах по присоединению к России получили все беженцы, приехавшие на Южный Урал



По данным пресс-службы челябинского регионального избиркома, в Магнитогорске 26 сентября организовали работу мобильных групп избирательных комиссий четырех голосующих регионов. Беженцам, временно осевшим на юге области, организовали выезд в город металлургов, чтобы все они могли заполнить бюллетени для голосования. Число проголосовавших в Магнитогорске не сообщается.



Напомним, 27 сентября — последний день проведения референдумов. Не успевшие сделать свой выбор жители ДНР, ЛНР и освобожденных областей могут прийти в челябинский ДК имени Колющенко, участки там будут работать с 10 до 16 часов.



Как сообщало Первое областное информагентство, фактически референдумы во всех четырех регионах уже можно признать состоявшимися:



О том, как В Челябинской области завершают свою работу мобильные участки для голосования на референдумах по присоединению к России Донбасса, Херсона и Запорожья. Все приехавшие на Южный Урал жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий получили возможность сделать свой выбор. Последним муниципалитетом, где работали мобильные группы, стал Магнитогорск, сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области.По данным пресс-службы челябинского регионального избиркома, в Магнитогорске 26 сентября организовали работу мобильных групп избирательных комиссий четырех голосующих регионов. Беженцам, временно осевшим на юге области, организовали выезд в город металлургов, чтобы все они могли заполнить бюллетени для голосования. Число проголосовавших в Магнитогорске не сообщается.Напомним, 27 сентября — последний день проведения референдумов. Не успевшие сделать свой выбор жители ДНР, ЛНР и освобожденных областей могут прийти в челябинский ДК имени Колющенко, участки там будут работать с 10 до 16 часов.Как сообщало Первое областное информагентство, фактически референдумы во всех четырех регионах уже можно признать состоявшимися: бюллетени заполнили больше половины жителей О том, как голосовали на дому дончане и луганцы в Челябинске , можно прочитать в репортаже Первого областного информагентства.

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