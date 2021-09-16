Жители Челябинской области смогут увидеть видео с избирательных участков

Для этого надо подать заявку в один из трех центров видеонаблюдения

В дни голосования за кандидатов в депутаты Госдумы жители Челябинской области смогут наблюдать за выборным процессом в режиме онлайн. Для этого достаточно подать заявку и явиться в один из трех центров видеонаблюдения, сообщает пресс-служба регионального избиркома.



Как сообщил корреспонденту Первого областного информагентства председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас, в регионе открываются три центра видеонаблюдения за выборами: в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Участвовать в их работе могут все желающие, для этого надо только подать заявку на электронную почту shtab2021@inbox.ru регионального Штаба по наблюдению и контролю за выборами.

Оборудование завезено в центры и смонтировано уже сегодня, 15 сентября. Кроме доступа к камерам южноуральцам предоставят еще услуги экспертов по выборному процессу, которые будут постоянно дежурить в центрах с самого старта и до конца голосования.

Однако понаблюдать удастся лишь примерно за половиной участков: как ранее сообщало ИА «Первое областное», системы видеонаблюдения установлены компанией «Ростелеком» как раз примерно на половине участков, к которым, впрочем, приписано порядка 80 процентов южноуральских избирателей. В остальных пунктах голосования установлены средства видеофиксации, получить сведения с них оперативно, увы, не получится.

В избиркоме Челябинской области уточняют, что центры видеонаблюдения расположены по адресам: Челябинск, улица Елькина, 45 (первый этаж); Магнитогорск, проспект Ленина, 47 и Златоуст, улица Вторая Нижнезаводская, 57а.