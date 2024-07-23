Жители Челябинской области смогут проголосовать за кандидата в губернаторы дистанционно

Стартовал прием заявлений на участие в ДЭГ

7 и 8 сентября в Челябинской области пройдут выборы губернатора. Южноуральцы, которые не смогут в эти дни прийти на избирательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов, могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Их принимают с сегодняшнего дня, 23 июля, на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Для того чтобы проголосовать на выборах губернатора в любом месте и с любого устройства, необходимо:

с сегодняшнего дня и до 24:00 3 сентября подать заявление ДЭГ на портале «Госуслуги», а затем пройти проверку соответствия данных. После того как все пройдет успешно, пользователя включат в список участников ДЭГ;

с 8:00 7 сентября до 20:00 8 сентября зайти на сайт vybory.gov.ru, пройти процедуру идентификации личности и проголосовать за одного из кандидатов.

Проголосовать могут совершеннолетние граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в пределах Челябинской области и имеющие подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». А таких в регионе, по данным на 1 июля, около 2,6 миллиона человек.



Напомним, действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже утвердил свою кандидатуру. Как он ранее сообщал, за пять лет в регионе сделано многое, но планов по-прежнему немало. Также облизбирком зарегистрировал кандидатуры Степана Соловьева от партии «Зеленая альтернатива», Виталия Пашина от ЛДПР и Эльдара Гильмутдинова от Компартии РФ.

