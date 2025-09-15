Жители Челябинской области поддержали курс на дальнейшее развитие региона

Большинство голосов на выборах в Законодательное собрание набрала партия «Единая Россия»

На выборах в Законодательное собрание Челябинской области отметили повышение активности жителей Челябинской области. Явка составила 39,98%.

Глава Сосновского округа Евгений Ваганов считает, что так люди отреагировали на развитие региона и поддержали курс губернатора Алексея Текслера.





В муниципалитете, помимо депутатов ЗСО, выбирали местную представительную власть. Там явка получилась еще выше — 41,4%.

«Из 21 депутата 20 прошли от партии „Единая Россия“. Кроме того, за „Единую Россию“ проголосовали практически 62% сосновцев. Это убедительная победа партии, хороший результат. В Сосновском округе за ближайшие годы произошло много позитивных изменений. Построено порядка 10 детсадов, 3 школы, более 12 ФАПов, обновили больницы и амбулатории, отремонтировали все дома культуры и клубы». У нас появились новые стадионы в Долгодеревенском, Саргазах, Полетаево и строится в Рощино. Сосновский округ за эти годы увеличился в два раза — до 5,6 млн квадратных метров жилья. Жители видят, как меняется к лучшему качество жизни. Хотят жить и работать в Челябинской области. Это сказалось и на результатах выборов», — отмечает глава Сосновского округа Евгений Ваганов.