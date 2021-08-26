Жители Челябинской области могут записать в наблюдатели на выборы в Госдуму

До 1 сентября южноуральцев ждут в Общественном штабе по наблюдению за голосованием при ОП региона

Жители Челябинской области могут записаться в общественные наблюдатели и контролировать ход голосования за кандидатов в Госдуму в сентябре 2021 года. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Общественной палаты Южного Урала, хотя основной костяк корпуса наблюдателей уже сформирован, новички до 1 сентября еще могут записаться в ряды добровольцев.



Напомним, Общественный штаб по контролю за выборами был сформирован в Челябинской области весной 2021 года. За это время уже прошли подготовку около 4,5 тысячи независимых наблюдателей, кроме того, штаб заключил соглашения о сотрудничестве с рядом партий-участников выборов. Однако найдется место и для новичков: в каждом муниципалитете уже назначены наставники, которые проведут обучение новобранцев в оставшееся до Единого дня голосования время.

Стать наблюдателем на выборах может практически каждый совершеннолетний гражданин России, исключение составляют люди, занимающиеся определенные должности. По планам Общественного штаба, на каждом избирательном участке в дни голосования, 17-19 сентября, будут по очереди дежурить как минимум два наблюдателя. От них требуется знание избирательного законодательства, умение проверять информацию, способность противостоять чужому давлению и правильно реагировать на любые жалобы и конфликты. Но главное, наблюдатель должен оставаться фигурой вне процесса.

«Общественный наблюдатель лишь наблюдает за процессом: как оборудовано помещение для голосования, как осуществляется регистрация избирателей, выдача им избирательных бюллетеней и так далее. Обо всех внештатных ситуациях он обязан сообщать председателю УИК, в общественный штаб, а при нарушении общественного порядка и безопасности — в правоохранительные органы», — комментирует юрисконсульт аппарата Общественной палаты Челябинской области Надежда Матюшина.

Чтобы стать независимым общественным наблюдателем, южноуральцам достаточно зайти на сайт Общественной палаты Челябинской области в раздел «Документы», ознакомиться с положением о порядке назначения наблюдателей и следовать рекомендациям.