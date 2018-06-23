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/ Неадекватная женщина спрыгнула с моста на Южном Урале

Неадекватная женщина спрыгнула с моста на Южном Урале

Самостоятельно выбраться на берег у пострадавшей не получилось.
сегодня в 13:40
  |  Политика

Накануне, 22 июня, жительница Нязепетровска упала с моста в водохранилище. 46-летняя женщина создала все условия для инцидента, перебравшись через ограждения. После падения в воду она начала тонуть. В это время неподалеку находились сотрудники Росгвардии, которые и вытащили жительницу Южного Урала.

Женщина, по внешним признакам находящаяся в неадекватном состоянии и не реагировавшая на происходящее вокруг нее, прыгнула с плотины в воду. Бойцы Росгвардии для спасения ее жизни бросились за ней. Росгвардеец Константин Шерстнев подхватил женщину и вытащил на берег. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Отметим, что после «купания» женщина и сотрудники Росгвардии не пострадали. Их осмотрели прибывшие на место медики.

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