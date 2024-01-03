Женщина погибла под Златоустом при столкновении легковушки с «КамАЗом»

Еще три человека в больнице

Под Златоустом, на трассе М-5 «Урал», легковой автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с «КамАЗом». В аварии пострадали все ехавшие в легковушке, одна из женщин погибла, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла около 10 часов утра 3 января на 1730 километре.

«По предварительным данным, 41-летний водитель „Лады“, которая двигалась в сторону Челябинска, в условиях снегопада не справился с управлением на подъеме и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с „КамАЗом“», — замечают в пресс-службе.

От удара «Ладу» буквально разорвало на две части, которые разлетелись по разные стороны дороги. На месте происшествия погибла 37-летняя пассажирка «Лады». Водитель и два пассажира (мужчина и женина) госпитализированы.