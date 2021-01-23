Замначальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области подал в отставку

Постановление об увольнении Маклакова подписал Алексей Текслер

С 1 февраля 2021 года Игорь Маклаков перестанет занимать должность заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Накануне Алексей Текслер подписал постановление об освобождении этой должности по инициативе самого Маклакова.

«Освободить Маклакова Игоря Анатольевича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 1 февраля 2021 года по инициативе гражданского служащего»,— говорится в документе.

Напомним, Игорь Маклаков был назначен заместителем начальника регионального Главного управления по труду и занятости населения в декабре 2018 года. Что стало причиной его увольнения по собственному желанию — неизвестно.